Ledesma culpa a la Confederación Hidrográfica del Duero de sus problemas con el agua tras reducir de forma drástica el caudal

El Ayuntamiento de Ledesma ha hecho público el informe de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la villa en el que se analiza el motivo por el que la localidad tuvo problemas de abastecimiento de agua el pasado fin de semana. Un informe que determina que la responsable ha sido la Confederación Hidrográfica del Duero que “de manera imprevista y sin dar conocimiento a las partes interesadas” realizó una “reducción drástica sobre el desembalse de la presa de Santa Teresa, que regula el caudal del rio Tormes a su paso por los municipios aguas abajo, incluido el caudal de agua que llega a la captación de Ledesma”.

Una reducción sin avisar a los municipios que redujo el caudal de 24 m3/s a 8m3/s, durante la tarde noche del día 2 de agosto hasta el del día 3 de agosto. Esta situación hizo que la bajada de caudal “redujo la capacidad de bombear agua a la planta potabilizadora haciendo que incluso, en un momento dado, llegara a no poder bombear agua, ya que la cota o nivel de captación esta más alta que el nivel del rio en esos momentos”. Aseguran que cuando los operarios detectaron la incidencia actuaron para minimizar los problemas que pudieran surgir y realizaron una limpieza de la maleza acumulada en la zona de la captación y realizaron una canaleta en el lecho del río para que pudiera entrar agua en la captación.

Afirman que “a pesar de realizar estas actuaciones, los niveles de agua que entraban eran inferiores a los niveles de agua requeridos, puesto que durante la mañana es cuando se produce la punta de consumo de agua en el municipio. Esta circunstancia, unida al nivel ya bajo de los depósitos por no haber podido captar agua suficiente durante la noche, provocó que al mediodía del domingo la parte más elevada del municipio sufriera la falta de agua, situación que se vio prolongada durante unas horas. Además, la falta de agua en la tuberías provocó arrastres en la misma una vez que empezó a recuperar el suministro, haciendo que el agua presentara un aspecto no habitual, a pesar de que el agua de salida de la planta potabilizadora fuera correcto conforme a las analíticas realizadas”.

Concluyen afirmando que a lo largo de la jornada del día 3 se fue restableciendo el suministro de forma normal y que finalmente la CHD volvió a realizar un incremento del caudal vertido por la presa hasta alcanzar el normal de 24 m3/s sobre las 17 horas del domingo, efecto que en Ledesma se notó más tarde, debido al tiempo que transcurre entre el desembalse hasta su llegada a la altura del municipio.