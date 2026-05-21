Ledesma regresa al Medievo este fin de semana con un mercado templario y la celebración del Concilio Templario

Ledesma regresa al pasado este fin de semana con la celebración de dos eventos que permitirán que sus participantes recuerden la historia medieval. Así, desde este viernes y hasta el domingo se celebrará un completo mercado templario que traerá espectáculos y exhibiciones a las calles de la localidad. Por otra parte, del viernes al sábado la villa acogerá el VI Sínodo Templario Internacional organizado por el Priorato Magistral de O.S.M.T.H. España M.M. (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani España Magnum Magisterium).

El mercado templario arrancará este viernes a partir de las 17.00 horas y cerrará con la actuación de Forcen en la Fortaleza. Además, el sábado y el domingo estará abierto desde las 11.00 de la mañana e incluirá todo tipo de actividades, como pasacalles, talleres, tiro con arco, puestos de gastronomía, espectáculos, bufones, espectáculos de fuegos y exhibiciones de caballeros.

Durante tres días, el sonido de los tambores, las antorchas, los pasacalles y el fuego envolverán cada rincón de la villa en una atmósfera única.

Mercado templario Ledesma

Por otra parte, Ledesma acogerá la celebración del Concilio Templario en el que dignatarios y miembros de la Orden procedentes de distintos países se reunirán en la sexta edición de este encuentro que constituye el principal órgano de encuentro y deliberación de la Orden a nivel internacional. Las sesiones de trabajo, de carácter privado, abordarán proyectos espirituales, culturales y solidarios para el próximo trienio, así como la puesta en valor del legado templario en la península ibérica y en el mundo.

Para Francisco Miguel Fernández-Nieto, caballero y Prior General de OSMTH España M.M., “celebrar nuestro Concilio del VI Sínodo en Ledesma es un privilegio y una responsabilidad. Esta tierra está impregnada de la presencia templaria y queremos compartir con todos los que se acerquen, creyentes o no, la riqueza de un patrimonio espiritual y cultural que sigue vivo. La alianza con el Mercado Medieval y la música de Forcen nos permite abrir las puertas a la sociedad y mostrar el Temple del siglo XXI: una orden caballeresca unida por la caridad, la fraternidad y el respeto a la historia.

La Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (O.S.M.T.H. España) es una organización reconocida de manera internacional, cristiana y caballeresca, heredera de los principios espirituales del antiguo Temple, que trabaja en la actualidad en proyectos benéficos, diálogo interreligioso y estudio del legado templario. Su Priorato Magistral en España (O..S…M.T.H. España M.M.) mantiene una intensa actividad cultural y solidaria, impulsando encuentros de convivencia y la conservación del patrimonio histórico-artístico y espiritual vinculado a la Orden del Temple.