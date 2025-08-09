Ledesma se vuelve a quedar a oscuras para gozar con los cinco sentidos de la ‘Noche en Vela’

La ‘Noche en Vela’, una cita para disfrutar visualmente también a través de estas imágenes

La Noche en Vela de Ledesma es uno de los eventos culturales que más fuerza y mayor atractivo genera en la provincia de Salamanca en los últimos años.

Como cada año esta se trata de una cita mágica, donde todo el casco histórico de la villa de Ledesma se ilumina con miles de velas creando una experiencia única. Un plan muy acertado tanto para amigos, como para familias y por supuesto para una cita romántica con un paraje sinigual, que además este año ha contado con un atractivo añadido la luz de la Luna llena de Esturión.

La ‘Noche en Vela’, una cita para disfrutar visualmente también a través de estas imágenes | Belén Hurtado

Las calles y plaza del pueblo se han envuelto en un ambiente muy acogedor, donde los visitantes también han podido disfrutar de actuaciones artísticas y musicales, para las cuales desde el Consistorio se ha recomendado asistir de blanco para mimetizarse con este ambiente tan peculiar.

La ‘Noche en Vela’, una cita para disfrutar visualmente también a través de estas imágenes | Belén Hurtado

Los asistentes no han querido dejar pasar esta oportunidad para fotografiar cada rincón de la villa donde se han podido ver diferentes imágenes y formas dibujadas con velas, mientras de fondos se escuchaban diferentes melodías como la deleitada por el sonido de un violín o un acordeón. Entre los espectáculos ha sorprendido uno con fuego, malabares que también han puesto una nota añadida de color a esta especial noche.