La localidad salmantina de Sahecilejos, entre las nuevas zonas que recibirán ayudas por incendios forestales

Un avión participa en las labores de extinción de incendios. - Archivo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León una orden que amplía la lista de municipios y localidades que podrán acceder a ayudas por los grandes incendios forestales de este verano.

Entre las nuevas zonas incluidas se encuentra Sahecilejos, una localidad salmantina que pertenece al municipio de Villar de Peralonso.

A esta lista también se añaden las localidades leonesas de Corullón, Murias de Paredes, Prioro y Rabanal del Camino (del municipio de Santa Colomba de Somoza). En la provincia de Zamora, se incluyen a Ferreras de Arriba y Rozas (localidad de San Justo).

Además, la orden completa el listado de municipios que fueron evacuados, incorporando a Berlanga del Bierzo.