La Lotería Nacional premia a Ledesma con 600.000 euros al número este sábado

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 16 de agosto, ha dejado una lluvia de millones en varias partes de España, con uno de los premios principales aterrizando en Salamanca.

En concreto, en el municipio de Ledesma, premiado con 600.000 euros al número, es decir, 60.000 euros al décimo. La emoción se ha desbordado cuando se ha sabido que el número 05.958 ha sido el agraciado con esos miles de euros euros, desatando la felicidad entre los afortunados ganadores.

La administración charra premiada es la ubicada en la avenida Bernardo Olivera, número 34, en Ledesma.