El matadero de Mozárbez sale por segunda vez a subasta con un precio de salida de 900.000 euros

El matadero de Mozárbez sale a subasta pública por un precio de salida de 900.000 euros. Es la segunda vez que sale a subasta tras quedar desierta la primera por un valor un 91 por ciento más bajo del precio de tasación de las instalaciones, calculada en 9,8 millones según la plataforma que subasta el inmueble.

Las instalaciones cuentan con una nave, dispone de una cadena de faenado con tecnología moderna del sector, dos salas de despiece independientes y mecanizadas, cuadras para animales, cámaras frigoríficas, depuradora, depósitos, maquinaria, utillaje, laboratorio y oficinas. También cuenta con zona de descarga de ganado, lazareto, vestuarios, área de matanza de porcino, central térmica, escalde pelado y zona de recogida de sangre.

El lote incluye además una vivienda anexa de 88 metros cuadrados equipada con vestíbulo, cocina, salón-comedor, tres dormitorios y aseo.

Las instalaciones se encuentran en Mozárbez y fueron construidas en 1996. La subasta estará abierta hasta el 25 de septiembre. La participación está abierta a particulares, empresas e inversores, mediante un registro gratuito en la plataforma. Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 90.000 euros, que será reembolsado automáticamente salvo al adjudicatario, al que se descontará del precio final. El inmueble procede de la empresa Mataderos Salamanca S.L. cuyo procedimiento se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia y Mercantil número 4 de Salamanca. Por encargo de la Administración Concursal designada, se realiza la enajenación de activos mediante la venta por subasta extrajudicial a través de Surus como entidad especializada para que, a través de su plataforma Escrapalia, realice la subasta pública.