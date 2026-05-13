Medio centenar de expositores se reúnen en Ledesma, la villa histórica que sigue sorprendiendo a los turistas

La fortaleza de Ledesma y la villa se preparan para recibir a cientos de visitantes y turistas este fin de semana aprovechando la celebración de su Feria Alimentaria y la Muestra Artesana. Una veintena de puestos de productos de alimentación de todo tipo y otros tantos de artesanos darán forma a la 18 edición de una feria esperada que se ha convertido en un referente para toda la comarca.

El alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, ha sido el encargado de presentar esta feria que abrirá sus puertas el sábado a las 11 de la mañana, durante toda la jornada, además de los puestos de venta, habrá actividades complementarias como cocina en vivo, magia y animación infantil para que las familias disfruten de una jornada completa en la villa. Actividades que se repetirán el domingo, con la feria abierta durante la mañana y la tarde.

Una feria que permitirá a los visitantes disfrutar de la riqueza patrimonial de Ledesma, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. “El turismo ha aumentado un cien por cien en los últimos años”, ha asegurado. Visitantes que disfrutan de la maravilla arquitectónica de la villa que en estos momentos se encuentra inmersa en varios proyectos de mejora como la que se está efectuando en la iglesia de Santa María y la Puerta de San Nicolás o en la muralla.