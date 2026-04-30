Medio centenar de pueblos de la Mancomunidad de Ledesma tienen ya un punto limpio móvil y dos puntos de recarga

La Mancomunidad Comarca de Ledesma ha recibido este jueves un punto limpio móvil financiado por la Junta de Castilla y León un punto limpio móvil, que incluye un camión eléctrico para transportarlo y dos puntos de recarga. La iniciativa supone una inversión de 124.000 euros y dará servicio a los 47 municipios que conforman la agrupación.

Esta es la primera entrega en la provincia de Salamanca de las infraestructuras incluidas en el proyecto estratégico autonómico para la construcción, mejora, digitalización y suministro de puntos limpios móviles, dotado con una inversión global de 25 millones de euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos Next Generation EU, según ha informado la Junta.

Esta programación se estructura en cuatro líneas de actuación en el conjunto de la Comunidad Autónoma: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios —22 ya operativos y 24 de nueva construcción— y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla transportadas en 37 camiones eléctricos (con 74 puntos de recarga para estos camiones), 5 unidades tipo camión caja y 7 contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por el conjunto de la Comunidad.

La línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población. Los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

En la provincia de Salamanca, están previstas en este Proyecto Estratégico un total de 19 actuaciones, en las cuatro líneas.

Entre los nuevos puntos limpios fijos se incluye Cantagallo (Mancomunidad Ruta de la Plata), Ciudad Rodrigo (Mancomunidad Riberas del Águeda), La Alberca (Mancomunidad Sierra de Francia), Villamayor y Villares de la Reina, con una inversión de 3,2 millones de euros.

Se mejorarán los puntos limpios de Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y los tres de Salamanca capital, con una inversión de 310.000 euros.

Los suministros de puntos limpios móviles además del previsto con un camión eléctrico para la Mancomunidad Comarca de Ledesma, son otros 12 puntos limpios móviles y 4 camiones eléctricos para la Diputación Provincial y 4 puntos limpios móviles y 2 camiones eléctricos para el Ayuntamiento de Salamanca, con una inversión total de casi 1,2 millones de euros.

La actuación responde a la configuración territorial de Castilla y León, con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población, donde la combinación de infraestructuras fijas y móviles constituye una herramienta de apoyo para extender la red de recogida separada y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a este tipo de instalaciones. En paralelo, la digitalización prevista permitirá incorporar sistemas de control, trazabilidad y gestión de datos en los puntos limpios, con el objetivo de mejorar su funcionamiento operativo y disponer de una información más precisa sobre los flujos de residuos recogidos.