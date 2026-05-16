Los mejores productos de la cocina salmantina se dan cita en la Feria Alimentaria y Artesana de Ledesma

Indudablemente, una de las grandes señas de identidad que tiene la provincia de Salamanca son sus productos artesanales. Con motivo de esto mismo, Ledesma ha acogido la 18 edición de la Feria Alimentaria y Muestra Artesana que se celebra los días 16 y 17 de mayo en la plaza de la Fortaleza.

Además de poder degustar los mejores productos de la provincia de Salamanca, se han organizado demostraciones en vivo y talleres con la presencia de reconocidos chefs como Sara Cámara.

La feria ha arrancado este sábado, con espectáculos de magia y showcokings que harán las delicias de los asistentes y con muchos stands que están esperando a ser visitados bajo el manto de la artesanía y la producción local.

Con estas iniciativas, desde el Ayuntamiento de Ledesma se pretende fomentar las pequeñas empresas salmantinas que siguen realizando productos de tradición que hacen que no se pierda la esencia de la historia.

El horario que se ha previsto para el sábado será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, con talleres a diferentes horas a los que todo aquel que quiera podrá acercarse de manera gratuita y absorber todo tipo de conocimientos culinarios.

El domingo, la feria abrirá de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas. El show de Cocina en vivo tendrá lugar a las 13.00 horas y a las 18.30 horas, con dos pases a cargo de la chef y la animación infantil de 12.30 a 14.30 horas con el taller 'Piedras con voz'.