El Mercado de Temporada de Aldeatejada cierra su edición este sábado

La plaza Mayalde acogerá mañana sábado, 20 de septiembre, la última jornada del Mercado de Temporada. Este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para productores y consumidores interesados en alimentos ecológicos, frescos y de calidad, fomentando así un consumo responsable y de cercanía.

Durante la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos instalados en la plaza y descubrir una variada oferta que incluye frutas, verduras y otros productos cultivados y elaborados de manera sostenible. La cita se despide con el objetivo cumplido de acercar a la ciudadanía alternativas saludables, reforzando además el apoyo al pequeño productor local.

El Mercado de Temporada ha buscado en cada edición promover hábitos de compra más conscientes, apostando por una alimentación natural y por la dinamización de espacios urbanos con iniciativas abiertas a todos.