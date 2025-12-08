Monterrubio de la Sierra arranca sus navidades con el montaje del belén solidario

Los vecinos de Monterrubio de la Sierra ya han comenzado con las actividades navideñas con una iniciativa que reunió a niños y mayores, la decoración del árbol navideño y el montaje del belén solidario. Dos actividades en torno a las que se plantea un encuentro solidario ya que el objetivo es recaudar alimentos para las familias necesitadas. Una actividad que se ha convertido en toda una tradición.

Monterrubio de la Sierra sorteo cesta de Navidad

Tras el montaje del belén tuvo lugar la esperada rifa de una cesta con productos típicos de estas fechas, que puso una nota de emoción y suerte al evento. Para cerrar las actividades, los participantes disfrutaron de un rico chocolate caliente con churros.