Monterrubio de la Sierra rinde homenaje a su patrona en una emotiva jornada cultural y festiva

La Asociación Cultural Virgen de Sacedón de Monterrubio de la Sierra ha celebrado este sábado 2 de mayo su tradicional ofrenda floral en honor a su patrona, en una jornada marcada por la participación vecinal, la emoción y el reconocimiento al compromiso con el medio rural.

Los actos dieron comienzo con la celebración de la Santa Misa, oficiada por el párroco Manuel Abad de Diego, en un ambiente de recogimiento y devoción. A continuación, ha tenido lugar uno de los momentos más destacados del día con la entrega del premio Sacedón 2026 al humorista rural Alberto Cabrillas por su labor en la promoción y divulgación del medio rural.

Monterrubio de la Sierra rinde homenaje a su patrona en una emotiva jornada cultural y festiva | Ayto Monterrubio de la Sierra

Asimismo, la asociación ha querido reconocer la implicación y dedicación de sus socias Patricia y Paula, a quienes ha hecho entrega de sendas placas de honor por su compromiso con la entidad.

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La programación también ha inluido actuaciones musicales, como la participación del coro 'El Zurguen' del municipio vecino de Morille y el grupo de baile de sevillanas 'Alma y duende' de Salamanca.