La muralla de Ledesma recupera su esplendor tras las obras de recuperación

Las obras de refuerzo y reconstrucción de la muralla de Ledesma han concluido tras una inversión de más de 750.000 euros aportados por la Junta de Castilla y león. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha visitado junto al alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, las actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla de la villa y ha recordado que durante el año 2024 se produjeron dos derrumbes importantes en el lienzo este de la muralla, ambos muy próximos al tramo que ya había sufrido un colapso en 2017. Estos hechos hicieron evidente la necesidad de intervenir de inmediato para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, para preservar este bien patrimonial. “Desde el primer instante, la Junta actuó con rapidez y responsabilidad. Se contactó con el Ayuntamiento de Ledesma, ofreciendo tanto asesoramiento técnico especializado, como financiación para poder acometer las obras urgentes, como ya se había hecho en 2017, trabajando de forma coordinada con la entidad municipal y con la Diputación de Salamanca”.

Fruto de ese trabajo conjunto, en julio de 2024 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca autorizó el Proyecto básico y de ejecución para la reconstrucción de los dos tramos derrumbados. Un proyecto que contemplaba no solo su reconstrucción, sino también la consolidación de los paños adyacentes, la mejora de los drenajes y el refuerzo de las cimentaciones, cuestiones imprescindibles para evitar que un problema de esta naturaleza vuelva a repetirse. En noviembre de 2024, la Junta concedió al Ayuntamiento de Ledesma una subvención de 765.973 euros, destinados íntegramente a financiar estas actuaciones. Se trata de un compromiso económico muy significativo, con el que se garantiza que Ledesma recupere este bien patrimonial con todas las garantías técnicas y de seguridad.

Santonja ha asegurado que desde la Junta, se reafirma el compromiso con Ledesma, pues el pasado año finalizaron las obras de restauración del cubo norte del castillo, una intervención en el marco del programa Románico Atlántico, promovido conjuntamente por la Junta y la Fundación Iberdrola España. Dicha intervención se suma a otras que la Consejería viene acometiendo en este municipio, como las iglesias de Santa Elena y Santa María la Mayor, el Puente Mocho y los restos de la calzada romana, su castillo y su muralla. La inversión total hasta la fecha es superior a 1,6 millones de euros.