Dos nuevos robos ponen en alerta a Rollán que denuncia inseguridad tras el cierre del cuartel de la Guardia Civil

Dos robos recientes han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de Rollán y que ha hecho que el Ayuntamiento de la localidad denuncie la inseguridad creciente que se vive en la localidad. Preocupados, desde el Ayuntamiento aseguran que los vecinos sienten “una creciente inseguridad” tras “los recientes robos ocurridos en la última semana y la falta de presencia policial en el municipio desde el cierre temporal del puesto de la Guardia Civil”.

Denuncian que en estos últimos días han sido víctimas de dos robos significativos, el robo de maquinaria en la obra de la EDAR que se está ejecutando en Rollán y la sustracción de todo el tendido de cobre de la línea de telefonía que conecta Golpejas con Rollán. Aseguran que, desde el cierre temporal del puesto de la Guardia Civil en la localidad, la sensación de inseguridad ha aumentado considerablemente entre los vecinos y vecinas de Rollán. “La falta de vigilancia y la ausencia de efectivos en la zona han dejado nuestro municipio vulnerable a este tipo de delitos, que afectan no solo a la seguridad de nuestros ciudadanos, sino también a la infraestructura y el bienestar de nuestro municipio”, añaden.

La reagrupación de puestos y efectivos defendida por los mandos de la Guardia Civil “no es una solución viable para nuestro municipio. Esta medida ha dejado una amplia zona desprotegida y ha provocado un vacío en la vigilancia, lo que ha facilitado la comisión de delitos. Los vecinos de Rollán se sienten desprotegidos y en constante incertidumbre sobre su seguridad personal y la de sus bienes”, afirman desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Rollán exige la reapertura del puesto de la Guardia Civil en el municipio y la restitución de su plena operatividad, con la presencia constante de efectivos que garanticen la seguridad en el municipio y sus alrededores.

“No podemos permitir que nuestros vecinos vivan con miedo y desprotección, y es fundamental que se tomen medidas urgentes para revertir esta situación. Desde el Ayuntamiento de Rollán instamos a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto con la mayor celeridad posible y aseguren la reapertura de nuestro cuartel, que ha sido una pieza fundamental en la seguridad de nuestro municipio y sus alrededores desde 1.875”, concluyen.