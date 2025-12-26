Piden el arreglo de la SA-305 entre Ledesma y el límite de Zamora

Unión del Pueblo Leonés ha registrado una pregunta en las Cortes pidiendo a la Junta la mejora del tramo de la SA-305 entre Ledesma y el límite con la provincia de Zamora, al considerar que se encuentra en una situación “lamentable”. Desde UPL piden a la Junta que valore su estado y le instan a su reparación ya que afirman que su situación actual dificulta “una conducción cómoda y segura para los usuarios de esta vía, apuntando que en este tramo se suceden numerosos baches y desconchones, que dotan de peligrosidad a esta vía que supone la conexión directa entre la villa de Ledesma y la ciudad de Zamora, resultando por ello clave para la movilidad de la Tierra de Ledesma”.

Consideran que es una necesidad urgente que se ejecuten las mejoras ya que su estado “incrementa notablemente la peligrosidad de la vía”. Por ello, desde UPL han requerido a la Junta en las Cortes autonómicas que, dado el “lamentable estado” de esta carretera de la que es titular, acometa la reparación de la vía a la mayor brevedad posible para garantizar una conducción en condiciones adecuadas a quien transita por ella y, con ello, para mejorar la seguridad vial en la SA-305 en el tramo situado entre Ledesma y el límite con la provincia de Zamora, al revestir este tramo “un estado realmente pésimo”.