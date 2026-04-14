La planta de biometano de Tornadizos consigue la autorización ambiental

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido la autorización medioambiental al proyecto de construcción de una planta de valorización de residuos para la producción de biometano, ubicada en Tornadizos, en el término municipal de San Pedro de Rozados.

En la declaración se establecen las condiciones medioambientales que tiene que cumplir la planta, cuya autorización se solicitó en noviembre de 2023. Tras concluir el periodo de exposición pública, la consejería procede a conceder la autorización para que el proyecto siga su curso y da a la empresa cinco años como máximo para ponerlo en marcha.

Asegura la declaración que los informes presentados han sido favorables y estipula una serie de condiciones técnicas y medioambientales que la empresa debe cumplir en el tratamiento de los residuos, uso de las aguas, etc.

La planta tiene una superficie de 36.248 metros cuadrados y está ublicada en una parcela de 66,3 hectáreas. Su actividad será la producción de biogás lo que supondrá que tratará residuos no peligrosos (residuos orgánicos) mediante digestión anaerobia con una capacidad de tratamiento de 200.000 t RnP / año para la producción de biometano con una capacidad productiva de 8.438.224,18 Nm3 BioCH4 / año, según se recoge en la declaración.

Entre las condiciones exigidas por la Consejería se recoge durante el primer año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un análisis de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población y que se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor (5uoE/m³).

Cabe recordar que el proyecto tiene, al igual que el resto de plantas que se prevén construir en la provincia, una férrea oposición vecinal.