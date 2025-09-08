El poeta Antonio Gamoneda regresa a Salamanca

El poeta Antonio Gamoneda ha regresado a Salamanca donde ha recibido un emotivo homenaje. A sus 94 años, Gamoneda ha regresado a Juzbado, localidad en la que su poesía está presente desde hace años en sus calles gracias a la iniciativa “Juzbado Libro Abierto” que ha querido homenajear su brillante trayectoria.

Un paseo poético por las calles de la localidad, al que asistieron vecinos, amigos y poetas así somo un nutrido grupo de invitados, el descubrimiento de seis nuevas placas a cargo de sus creadores Juan Carlos Mestre, Jenaro Talens, Amalia Iglesias Serna, Alfonso Alegre Heitzmann, Julia Piera y Alexandra Domínguez y la inauguración de la Cuesta Antonio Gamoneda, como reconocimiento a la dilatada trayectoria de poeta y a su estrecha relación con el municipio fueron los actos centrales de un emotivo acto.

El acto titulado “Querido Gamoneda”, permitió reunir a todos ellos y compartieron lecturas, reflexiones y recuerdos en torno a la figura del poeta leonés. A sus 94 años, Gamoneda se mostró emocionado y agradecido por el cariño recibido. En su intervención destacó la importancia de la poesía como fuerza vital y ética, dejando una frase que marcó el espíritu de la jornada: “Necesitamos identificar la alegría y la rebeldía como dos deberes para gestionar la poesía en Juzbado y, sobre todo, la vida.”

El poeta Antonio Gamoneda recibe un homenaje en Juzbado (10)

El ambiente fue cálido y fraterno, con un diálogo vivo entre autores, vecinos y visitantes. Vimos caras conocidas de la cultura como María Ángeles Pérez López, Valentín Cabero, Raúl de Tapia, Juan Figueroa, Raúl Vacas, Alberto Rosado o Carlos d`Abreu. En este contexto, la poeta Amalia Iglesias subrayó la necesidad de consolidar este espacio literario salamantino como un referente en el medio rural, afirmando: “Es fundamental reivindicar espacios protegidos para la poesía como el en Juzbado, porque Juzbado es un auténtico ecosistema poético al aire libre”. Las palabras de Iglesias conectaron con el compromiso cultural del municipio, que en los últimos años ha sabido conjugar tradición, paisaje y cultura para situarse en el mapa como un lugar de encuentro y creación poética. Gamoneda, acompañado de su inseparable compañera Angelines, terminó el acto disertando y leyendo poesía, invitando a los cientos de personas presentes en la plaza que fueran alegres y rebeldes.

El alcalde de Juzbado, Fernando Rubio, expresó el orgullo del pueblo al acoger un homenaje de tal magnitud: “es un lujo y un honor tener hoy aquí a Antonio”, aseguró, al tiempo que destacó cómo este tipo de iniciativas refuerzan la identidad cultural del municipio y su proyección más allá de Salamanca.

El homenaje a Antonio Gamoneda en Juzbado no solo celebró la vida y obra de uno de los grandes poetas en lengua española, sino que también reafirmó el compromiso del municipio con la rebeldía creadora, la alegría compartida y la poesía como patrimonio común.