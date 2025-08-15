Así es el proyecto de acondicionamiento y renovación del centro histórico de Ledesma

El ayuntamiento ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para revitalizar el centro histórico, financiado por el Programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico de fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es transformar esta zona emblemática en un espacio más accesible, sostenible y moderno, que combine el patrimonio histórico con la vida contemporánea.

Para llevar a cabo el proyecto, se ha confiado en la experiencia de la Fundación Santa María la Real. Uno de sus técnicos, Joaquín García, se reunió con los vecinos para explicarles los detalles y resolver sus dudas.

El proyecto no solo busca restaurar espacios icónicos como los alrededores de la Puerta de San Nicolás y la Iglesia de Santa María la Mayor, sino también adaptarlos a las necesidades actuales. Se implementarán mejoras en accesibilidad universal, se promoverá la sostenibilidad y se incorporarán soluciones tecnológicas para modernizar la zona.

Proyecto de acondicionamiento y renovación del centro histórico de Ledesma | Fundación Santa María la Real

Un aspecto central del plan es equilibrar el turismo con la vida diaria de los residentes. La meta es crear un centro histórico "vivo", donde la experiencia de los visitantes y la rutina de los vecinos coexistan y se enriquezcan mutuamente. Durante la presentación, los asistentes pudieron ver una simulación del nuevo auditorio abierto en la plaza de San Nicolás.

La sesión informativa, celebrada en el ayuntamiento, fue un espacio para que los vecinos compartieran sus impresiones y propuestas sobre cómo mejorar el casco antiguo.