Revitalizar la vida rural, objetivo del primer Encuentro Entre Pueblos

Vecinos de Zamayón, Santiz, Calzada de Valdunciel y Valdelosa demostraron que "la unión hace la fuerza durante el primer ‘Encuentro Entrepueblos’, una iniciativa de convivencia que logró reunir a más de 200 personas", aseguran desde la organización del evento que sirvió para tejer redes de colaboración y afrontar conjuntamente el reto demográfico, revitalizando el tejido social de la comarca.

El éxito de esta primera edición ha llevado a los organizadores a plantear ya una segunda para el próximo otoño de 2026, que se celebrará de forma rotatoria en uno de los otros municipios participantes. Se trata de un programa de convivencia para todas las edades con una agenda diseñada para fomentar el conocimiento mutuo a través de la cultura, el deporte y la gastronomía. Las actividades incluyeron la llegada en bicicleta desde los distintos pueblos, recorriendo los caminos rurales que los unen; una comida de bienvenida ofrecida por el Ayuntamiento de Zamayón; una visita guiada para descubrir el patrimonio y la historia local de Zamayón; una tarde de juegos, bingo e hinchables para los más pequeños en el pabellón municipal; una cena de convivencia ofrecida por el Ayuntamiento de Santiz, que sirvió como colofón a una jornada de intensa socialización y un desayuno de despedida con chocolate con churros antes del regreso a casa el domingo.

El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Zamayón, el Ayuntamiento de Santiz, iniciativas particulares de Calzada de Valdunciel y el Club Deportivo Alcornocal de Valdelosa.