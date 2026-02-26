Rollán consigue casi 500 firmas en dos días en su petición de reabrir el cuartel de la Guardia Civil

Casi 400 firmas ha logrado recopilar Rollán en una campaña iniciada en la plataforma change.org para reivindicar la reapertura del cuartel de la Guardia Civil que ha sido cerrado recientemente tras 150 años de servicio.

Aseguran en la petición, que el cierre del cuartel, que se ha unificado al de Villares de la Reina, ha dejado “un vacío que pone en riesgo la seguridad de nuestra comunidad, especialmente de nuestros mayores. Esta situación nos hace más vulnerables a la delincuencia y afecta nuestra calidad de vida”. De ahí que exijan la recuperación del cuartel en la localidad que ha estado prestando servicio hasta hace un año.

El cuartel de Rollán abrió sus puertas en 1870 dando servicio a doce localidades de la comarca: Canillas de Abajo, Calzada de Don Diego, Robliza de Cojos, San Pedro del Valle, Vega de Tirados, Villarmayor, Galindo y Perahuy, Barbadillo, Golpejas, Zarapicos y La Mata de Ledesma. Un cuartel que ha sido “un pilar fundamental” en la comunidad, según reza la petición.

Explican que la unificación del cuartel de Rollán con el de Villares de la Reina “deja un vacío significativo en nuestra zona, transformándola en una desértica en términos de actuación policial” y que “la falta de presencia de la Guardia Civil pone en una situación de indefensión a nuestra población, especialmente a los más vulnerables, nuestros mayores. La seguridad es un derecho fundamental y, de repente, nos encontramos más expuestos al crimen y la delincuencia que nunca. Esta situación provoca una sensación de inseguridad que nos preocupa profundamente y que podría tener repercusiones sobre la calidad de vida de todos los vecinos de la demarcación”.