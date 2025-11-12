Rollán estrena señalización en diversos puntos del municipio

El Ayuntamiento de Rollán ha llevado a cabo una significativa actualización en la señalización de diferentes áreas del municipio, con el objetivo de mejorar la información y promover el civismo entre los ciudadanos.

En la puerta del consultorio médico, se ha instalado nueva señalética que identifica oficialmente a nuestro municipio como un Espacio Cardio Protegido. Esta medida subraya el compromiso con la seguridad y la salud de los vecinos y visitantes.

Asimismo, en diversas zonas verdes, se han colocado nuevos recordatorios dirigidos a los propietarios de mascotas. La señalización insta a los dueños y dueñas a recoger los residuos generados por sus animales, haciendo hincapié en la importancia de mantener limpios y agradables estos espacios comunes para el disfrute de todos.