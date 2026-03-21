Rollán homenajea a Miguel Sánchez Hernández en su centenario

No todos los días se soplan cien velas, y es por eso que el ayuntamiento de Rollán ha querido rendir un homenaje a Miguel Sánchez Hernández. "Nacido y criado en Rollán", como asegura el propio Miguel, la localidad ha reconocido los cien años de vida en el pueblo, donde ha criado a cuatro hijos.

Su familia y sus vecinos., en especial sus hijos y tres nietos, lo han acompañado en este emotivo momento.

Y es que Rollán es una localidad de centenarios ya que su vecina Hilaria ha cumplido 103 y su marido cumplirá en breve los cien años también.