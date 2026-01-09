Rollán incorpora la matanza típica a sus fiestas de los Santos Mártires

Los vecinos de Rollán se preparan para una de sus fiestas más divertidas, su matanza tradicional, que este año harán coincidir con las fiestas de los Santos Mártires. Así, durante los días 16 y 17 las actividades lúdicas compartirán protagonismo con el despiezado del cerdo, degustaciones y comidas.

El sábado 17 comenzará la jornada con la matanza. Será la novena edición del despiece del cerdo que arrancará a las 9.00 horas para disfrutar de la primera degustación a base de aguardiente y perrunillas. Tras nombrar a los matanceros de honor, comenzará el chamuscado, despiece y la selección de las piezas. Todo ello explicado por un maestro matancero.

Además, se ha organizado los concursos “Un cerdo en arrobas” y “Pasa la bota” y habrá un almuerzo a media mañana con torreznos e higadillos encebollados. La comida será con patatas con sangre y chichas y por la tarde habrá una subasta matancera.

La jornada terminará con una hoguera tradicional con chocolate y bizcochos.

El domingo un pasacalles y juegos infantiles e hinchables para los más pequeños cerrarán las celebraciones.

Todos los interesados en participar en la matanza podrán adquirir sus tickets los días 10 y 11 de enero, ya que después de esa fecha no se dispensarán más según ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad. El domingo 11 de enero a las 12.00 horas tendrá lugar la reunión para preparar la matanza.