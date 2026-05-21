Sardón de los Frailes acoge el primer encuentro de veteranos de balonmano

El sábado 23 de mayo, la localidad salmantina de Sardón de los Frailes albergará el primer encuentro de veteranos, organizado por el Balonmano Salamanca. Además del equipo charro, también estarán en la cita el BM Sariegos, el Veteranos Valladolid y La Muralla Zamora.

La cita dará inicio a las 10:30 horas con varios partidos y también habrá tiempo para acudir a la piscina climatizada y cerrar con una comida entre todos los participantes.

“Un paso muy especial para este grupo que nació hace apenas unos meses y que ya empieza a escribir sus primeras páginas dentro de la familia del balonmano salmantino”, explican desde el Balonmano Salamanca.