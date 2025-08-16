Valdelosa celebra una misa y una procesión en honor a San Roque en sus fiestas patronales

El municipio salmantino de Valdelosa continúa vestido de fiesta.

Este sábado, y en honor a San Roque, los vecinos de la localidad han celebrado una misa (cantada por Rosa María) y una procesión, como parte de su programación de fiestas patronales. Así, sus calles se han llenado de fe y devoción a través del paseo de la imagen, que todos han seguido con ilusión.

Dentro de las actividades previstas para la jornada de este sábado, también se encuentran eventos infantiles, como un pintacaras para niños en la piscina, o un espectáculo con vaquillas a las 19:00 horas.

Estas fiestas dieron comienzo el pasado 14 de agosto y culminarán el próximo domingo 17 de agosto.