Valdelosa entrega sus premios a los ganadores del III Certamen de pintura rápida 'El Alcornocal'

Certamen de Pintura El Alcornocal Valdelosa. Archivo de una edición anterior

El Ayuntamiento de Valdelosa, en colaboración con La Asociación de familias de la Armuña Aspar 'La Besana' y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, ha hecho entrega de los premios del III Certamen de pintura rápida 'El Alcornocal'.

El certamen, celebrado este sábado 16 de mayo, ha contado con la participación de veintidós artistas. Sus obras se han expuesto una vez han estado listas y se ha procedido a la deliberación del jurado.

Este ha decidido concederle el primer premio, de 1.000 euros, a José Antonio Martín Santos; el segundo, de 500 euros, a Jordi Sangenís Garola; el tercer premio, de 300 euros, a Claudia Ceinos Molaguero; y una mención especial, de 200 euros, a María Luz Martín Santos. Además, los cuatro han recibido un diploma conmemorativo.

En el acto de entrega, el equipo municipal ha manifestado su intención de celebrar nuevas ediciones en los próximos años. A continuación, ¡puedes ver las obras premiadas!

Primer Premio III Certamen de pintura rápida 'El Alcornocal' de Valdelosa | Ayto Valdelosa

Segundo Premio III Certamen de pintura rápida 'El Alcornocal' de Valdelosa | Ayto Valdelosa

Tercer Premio III Certamen de pintura rápida 'El Alcornocal' de Valdelosa | Ayto Valdelosa