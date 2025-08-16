Valdelosa recupera las vaquillas para deleite de las peñas

Niños y mayores, peñas y visitantes han disfrutado en Valdelosa de vaquillas después de varios años sin tener festejos taurinos en la localidad. Peñas como los Beodos, el Desmoche, El Jaleo, Cascarrias F.C., El Desfase, Rl Subidón, etc. han animado una tarde de toros en una plaza a la antigua usanza, con remolques y vallado.

Varias vaquillas han puesto la animación al son de la música de una charanga en la tarde del día grande de la localidad, que por la mañana sacaba en procesión a San Roque. Ni la amenaza de lluvia ha quitado las ganas de toros a los vecinos. A los que todavía les queda la jornada del domingo para disfrutar de los festejos.