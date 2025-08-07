Valdelosa recupera las vaquillas e incorpora como novedad el humor amarillo en sus fiestas de San Roque

Valdelosa ya ultima los preparativos para sus fiestas patronales en honor a San Roque, unas celebraciones que cada año atraen a cientos de salmantinos dispuestos a disfrutar de sus verbenas y del concierto que cada verano se repite. En esta ocasión, Nyno Vargas ha sido el cantante elegido para deleitar al público salmantino, lo que ha causado gran expectación, sobre todo entre los más jóvenes. Unas fiestas en las que hay muchas novedades, como el regreso de los festejos taurinos tras varios años fuera del programa. Así, habrá vaquillas en estas fiestas y también un humor amarillo para las peñas, que es otra novedad de los festejos de este año, junto con un concurso de tornillas.

Las celebraciones comenzarán el 14 de agosto con los concursos de pesca, natación, padel y cartas y, ya por la noche, una parrillada para todos los vecinos y la primera noche musical con la Fiesta de una noche de verano con Armando.

El día de nuestra señora no faltará la misa con la procesión, bailes charros y un gran tobogán de agua de más de 50 metros de longitud. Ese día tendrá lugar también el humor amarillo y un pasacalles con un grupo de samba o capoeira. Nyno Vargas y una discoteca móvil pondrán el cierre musical a la jornada.

El día del patrón, 16 de agosto, la misa estará cantada por Rosa María. Habrá también un recorrido por las peñas, las vaquillas, magia y verbena con la orquesta SMS.

El último día de las fiestas el Ayuntamiento ha programado una actividad de cocina para los más pequeños y un concurso de tortillas. La charanga amenizará la comida, que correará a cargo del El Papi, de Cocina Derecho que en esta ocasión guisará una paella. Atracciones, un tobogán acuático, la color fest y una fiesta de la espuma tendrán lugar a lo largo de la tarde. Las peñas despedirán las fiestas con una cena de hermandad y la música la pondrá Armando con un concurso de playback.