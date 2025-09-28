Los vecinos de Juzbado siguen de celebración degustando una paella popular en una jornada con juegos populares

Los vecinos de Juzbado siguen de celebración este domingo con motivo de sus fiestas por San Miguel. Después de la inauguración de placas de las calles, del partido de fútbol y el festival Hispanoluso, este domingo ha sido el turno de degustar una paella popular porque ya este sábado se degustaron diferentes cervezas en una cata.

La paella ha reunido a un gran número de vecinos en el recinto deportivo, poniendo la nota gastronómica en una jornada de juegos populares con una gyncana para todos los públicos en las piscinas.

Los vecinos de Juzbado siguen de celebración degustando una paella popular en una jornada con juegos populares

La jornada festival se cerrará con una actuación de flamenco en la plaza de la iglesia, pero la fiesta seguirá este lunes con una misa en honor a San Miguel con procesión incluida y un vino de honor para los asistentes en el salón de actos del ayuntamiento. Después de un partido de pelota, una chocolatada será la encargada de poner el broche final a estas fiestas.