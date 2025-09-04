Villaseco de los Reyes recibirá 43.600 euros para la recuperación de edificaciones afectadas por incendios forestales

La Junta de Castilla y León destinará 43.600 euros a labores de desescombro y consolidación de edificaciones en el municipio salmantino de Villaseco de los Reyes, dentro del plan de actuaciones para la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales en la comunidad.

Las intervenciones tienen como objetivo principal garantizar la seguridad estructural de construcciones dañadas y facilitar la recuperación de los entornos rurales impactados por los fuegos. Estos trabajos forman parte de un plan autonómico más amplio que contempla un presupuesto total cercano a los 3 millones de euros, dirigido a la rehabilitación de viviendas y edificaciones en distintas provincias de Castilla y León.

Aunque gran parte del presupuesto se ha destinado a intervenciones en la provincia de León, la Junta también ha previsto actuaciones específicas en Salamanca, atendiendo las necesidades de los municipios que han sufrido daños en su patrimonio construido tras los incendios.