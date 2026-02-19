Otras 1.000 consultas y 41 operaciones canceladas por la huelga de médicos en Salamanca este jueves
De los 1.862 médicos efectivos este jueves, solo 274 han secundado la huelga
La nueva jornada de paro de médicos en los centros sanitarios de Castilla y León sigue dejando consultas, operaciones y pruebas canceladas.
Es la cuarta jornada de huelga de esta semana y en la provincia de Salamanca de los 1.862 facultativos disponibles para trabajar este jueves, solo 274 han secundado la huelga, un 14,72 %.
Una huelga que ha sido más seguida desde la gerencia de especializades que desde Atención Primaria. En el primero de estos grupos, de 958 médicos efectivos, 247 (25,78 %) han seguido la huelga.
Por el contrario, en el caso de los profesionales de Atención Primaria, de 904 disponibles, solo han secundado el paro 27 (un 2,99 %).
A pesar del poco seguimiento en Medicina Familiar y Pediatría, la huelga ha traído consigo la cancelación de 1.001 consultas.
Por otro lado, 41 intervenciones quirúrgicas han sido canceladas, el 58 % de las que había programadas, mientras que otras 108 pruebas diagnósticas no se han podido llevar a cabo.
Por último, se han cancelado el 18 % de las consultas externas programadas, que en términos absolutos arroja el dato de 423.
