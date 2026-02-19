Otras 1.000 consultas y 41 operaciones canceladas por la huelga de médicos en Salamanca este jueves

Los médicos de Salamanca se manifiestas a las puertas del hospital

La nueva jornada de paro de médicos en los centros sanitarios de Castilla y León sigue dejando consultas, operaciones y pruebas canceladas.

Es la cuarta jornada de huelga de esta semana y en la provincia de Salamanca de los 1.862 facultativos disponibles para trabajar este jueves, solo 274 han secundado la huelga, un 14,72 %.

Una huelga que ha sido más seguida desde la gerencia de especializades que desde Atención Primaria. En el primero de estos grupos, de 958 médicos efectivos, 247 (25,78 %) han seguido la huelga.

Por el contrario, en el caso de los profesionales de Atención Primaria, de 904 disponibles, solo han secundado el paro 27 (un 2,99 %).

A pesar del poco seguimiento en Medicina Familiar y Pediatría, la huelga ha traído consigo la cancelación de 1.001 consultas.

Por otro lado, 41 intervenciones quirúrgicas han sido canceladas, el 58 % de las que había programadas, mientras que otras 108 pruebas diagnósticas no se han podido llevar a cabo.

Por último, se han cancelado el 18 % de las consultas externas programadas, que en términos absolutos arroja el dato de 423.