Más de 1.000 personas marchan en Salamanca contra la violencia de género

Cuando se habla de violencia de género, se habla de una lacra social que sigue llevándose víctimas mortales por delante en España. Año a año, el Ayuntamiento de Salamanca y las organizaciones charras se dan la mano para caminar juntos ante un único objetivo, erradicar una forma de violencia que sigue causando estragos en la sociedad.

Más de 700 personas se sumaron a la carrera desde primera hora de la mañana, que arrancaba a las 10:00 horas con los corredores listos para entrar en calor. En ese momento, cada uno de los atletas se sucedía por las calles de Salamanca ante una ‘race’ que comenzaba en la Plaza Mayor, continuaba por el casco histórico, cruzaría el río Tormes hasta Huerta Otea y que regresaría hasta el punto de salido e icónico lugar de Salamanca.

Más tarde, en la marcha, tres centenares de personas se preparaban para alzar la voz por las víctimas de violencia de género y así brindar apoyo a las mismas, aunque sea de manera emocional. Una iniciativa a la que se han ido sumando diferentes viandantes que no han dudado en tender la mano en pro de ayudar a las mujeres afectadas.

De este modo, un millar de personas han salido a las calles y rúas de la localidad salmantina ante una misma lucha, la de acabar con una lacra social en la que queda mucho camino por recorrer, y en la que se han ido dando pasos de gigante en los últimos años.

Comienza así toda una programación que se realizará durante este mes de noviembre, con actividades paralelas para los más pequeños de la casa y una extensa programación que incluye charlas y talleres por toda Salamanca, que culminará con la lectura de un manifiesto el próximo 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.