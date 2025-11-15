Más de 1.000 profesionales se reúnen en Salamanca en el Congreso de Ginecología del 18 al 22 de noviembre

Entre los días 18 y 22 de noviembre, la ciudad de Salamanca será el epicentro del conocimiento médico en salud femenina al albergar el 38º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. El evento reunirá a más de 1.000 congresistas procedentes de toda España y de diversos países, consolidándose como uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito de la ginecología y obstetricia.

Durante cinco días, especialistas, investigadores y profesionales sanitarios debatirán sobre los últimos avances en reproducción humana asistida, cirugía ginecológica, salud materno-fetal, oncología ginecológica y nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico y tratamiento.

Uno de los ejes temáticos del congreso será la medicina basada en valor, un enfoque que busca mejorar los resultados clínicos relevantes para las pacientes, optimizando los recursos disponibles y promoviendo una atención más personalizada, eficiente y sostenible. Este modelo está transformando la práctica ginecológica al poner el foco en lo que realmente importa: el bienestar integral de la mujer.

El acto inaugural contará con la presencia del Consejero de Sanidad de Castilla y León, así como de destacadas personalidades del ámbito universitario y político de la ciudad, que respaldan con su participación el compromiso de Salamanca con la excelencia científica y la innovación médica.

La elección de Salamanca como sede responde a su prestigio académico, su infraestructura hospitalaria y su compromiso con la innovación médica. El evento se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, con el respaldo de instituciones locales y autonómicas.