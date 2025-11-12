Más de 1.400 alumnos disfrutan de la obra ‘Bichitos’ gracias al programa de Teatro para escolares

Un total de 1.446 alumnos de Educación Primaria y Educación Especial han disfrutado esta semana de la obra ‘Bichitos’, interpretada por la compañía salmantina Spasmo, gracias al programa de Teatro para Escolares que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca.

Una obra de teatro que sorprende por su colorido y por su ritmo y que, además, enseña a los escolares la importancia de cuidar el medio ambiente. Hay más clases de “bichitos” en el mundo, que de todo el conjunto del resto de animales. ¡Pero dada su pequeñez, raramente vemos lo extraordinarios que son!

‘Bichitos’ fue uno de los proyectos seleccionados por el Ayuntamiento dentro de la cuarta convocatoria de apoyo a la creación escénica y se estrenó en el Teatro Liceo el pasado año.

En las cuatro sesiones programadas esta semana han participado un total de 1.446 alumnos de centros educativos de la ciudad de Salamanca y de diferentes municipios del alfoz.