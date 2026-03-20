1.400 consulta, 52 cirugías y 450 citas médicas externas suspendidas en Salamanca en el último día de huelga

La huelga termina en Castilla y León con un total de 52.124 consultas canceladas en la región en cinco días. Durante este último día, en Salamanca, han sido el 19,3 por ciento, lo que se traduce en 276 efectivos.

Con respecto a las consultas de medicina de familia que se han suspendido han ascendido hasta las 1.386. Por otro lado, también se han anulado 452 consultas externas canceladas.

En cuanto a las cirugías se han suspendido un total de 52 ascendiendo hasta el 67 por ciento del total, mientras que en las pruebas diagnósticas se han suspendido un total de 76, un 19 por ciento.