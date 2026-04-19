Un 1,57 por ciento de los salmantinos defraudan al seguro, muy por debajo de la media nacional

Accidente entre un motorista y un turismo en la avenida de los Agustinos Recoletos

Cada año, el mapa del fraude en España es una realidad, sorprendiendo a muchos por los primeros puestos en el ranking, superando en gran medida la media nacional y regional.

Centrándonos en Salamanca, solamente el 1,57 por ciento de los slamantinos y salmantinas han cometido fraude a sus seguros en 2025, siendo la media muy inferior a lo vivido en Castilla y León con un 1,87 por ciento; o en España con un 1,90 por ciento.

La lista estatal la encabeza Teruel con un 3,44 por ciento, muy por encima de los datos que podemos apreciar en la provincia charra. Además, tiene mejores datos que otros lugares de la comunidad como Burgos (2,64 por ciento), León (2,33 por ciento) y Palencia (1,90 por ciento). Las únicas provincias por debajo serían Zamora (1,20 por ciento), Soria (1,26 por ciento) y Valladolid (1,46 por ciento).

A nivel general, el fraude en Castilla y León ha bajado respecto a años anteriores, manteniéndose también por debajo de la media española. Del mismo modo, y como era de esperar, el sector donde más fraudes se realizan es en el de los automóviles, mejorando la detección en otros ámbitos como la tecnología.