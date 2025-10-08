Más de 100 centros educativos de Salamanca apuestan por la lectura interactiva con la plataforma Fiction Express

Un total de cien centros educativos de Salamanca, entre la capital y la provincia, cuentan ya con Fiction Express, la innovadora plataforma de lectura interactiva impulsada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. La herramienta, que permite a los estudiantes participar activamente en la creación de novelas junto a autores profesionales, se consolida este curso como una de las principales apuestas de la administración autonómica para reforzar la competencia lingüística en Primaria y Secundaria.

La iniciativa, que cumple su quinto año de implantación en la comunidad, forma parte del programa de fomento de la lectura y la escritura que la Junta desarrolla a través de la plataforma Educacyl. Su objetivo es potenciar en el alumnado las cinco macrohabilidades lingüísticas esenciales: hablar, escuchar, leer, escribir y desarrollar el pensamiento crítico.

Durante el pasado curso, más de 500 centros de toda Castilla y León trabajaron con Fiction Express. Este año, la Consejería amplía su alcance y pone la plataforma a disposición de todos los centros públicos con estudiantes de entre 9 y 17 años, lo que en Salamanca supone una cobertura educativa prácticamente total.

Fiction Express ofrece a los estudiantes una experiencia lectora participativa: cada semana, pueden votar el rumbo de las historias y dialogar directamente con los autores en foros interactivos. Además, la plataforma incluye cuestionarios de comprensión lectora y un sistema de análisis de datos que permite a los docentes monitorizar el progreso del alumnado en tiempo real, personalizando las estrategias de enseñanza según las necesidades de cada grupo.

La Consejería de Educación destaca que esta herramienta fomenta la motivación y el gusto por la lectura mediante la participación activa, la gamificación y la conexión directa entre estudiantes y escritores.

Con la continuidad de Fiction Express en el curso 2025-26, Castilla y León refuerza su posición de liderazgo educativo, avalada por sus excelentes resultados en las evaluaciones PISA. La comunidad busca consolidarse como referente nacional e internacional en innovación pedagógica, y Salamanca se convierte en uno de los territorios clave para impulsar ese objetivo.