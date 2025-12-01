11 muertes en Salamanca atribuibles al frío en Salamanca durante el mes de noviembre

El Sistema de Monitorización dependiente del Ministerio de Sanidad ha atribuido un total de 11 muertes por frío durante el pasado mes de noviembre, unos datos que indican la llegada de las bajas temperaturas a la capital del Tormes y provincia acarreando consecuencias en la salud de las personas.

Si en el mes de octubre no había ninguna, ni por calor ni frío, durante el siguiente mes se ha ascendido hasta las 11, dándose la mayoría de ellas al final del mes, el 22 al 30 de noviembre.

Del 10 al 16 de noviembre únicamente ha habido, según los datos MoMO,una muerte. En la semana 47, del 17 al 23 de noviembre, ha habido tres muertes. En la última semana, del 24 al 30 de noviembre ha habido el gran grueso con un total de 7 muertes.

Por último, cabe destacar que el mes de agosto había sido el último en el que se registraban muertes atribuibles a las temperaturas con 39, en el que casi se triplican a mitad de mes con respecto a julio.