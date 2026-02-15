El 112 atendió 53.315 incidencias en Salamanca durante 2025

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León está al servicio de la ciudadanía ante cada posible necesidad de ayuda. Durante el pasado año 2025, este organismo fue alertado de hasta 53.315 incidencias en la provivincia de Salamanca, tal y como recogen sus datos.

Este dato la convierte en la cuarta provincia de Castilla y León con mayor número de incidencias avisadas al 112, solo por detrás de Valladolid (72.086), Burgos (64.630) y León (59.552). En general, la Comunidad avisó de 351.682 incidentes, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento con respecto a 2024.

Los incidentes más repetidos a la hora de requerir del 112 en Salamanca fueron los santarios (tanto a domicilio, 13.326, como en vía pública, 5.604) y las solicitudes de grúa, 5.200. También estuvieron "muy cotizadas" las llamadas por cuestiones de ruido (2.975) o las molestias producidas por vecinos (1.344).

El 112 también alerta de haber recibido múltiples avisos por cuestiones en las carreteras charras: 2.300 avisos por accidentes viales sin heridos, 1.475 por peligros de circulación de diferentes tipos, 693 por accidentes viales con heridos, 620 por conducción negligente y 152 por atropellos. Una muestra más de la responsabilidad que conlleva ponerse frente al volante para con los demás y uno mismo.

Otros avisos significativos en la provincia son por amenaza (948), agresión (555), violencia, amenaza o molestia de género (469), abandono animal doméstico (458) agresión, amenaza o molestia doméstica (437), pelea (360), incendio (252), comprobación de humo (250), apertura de puerta por posible persona afectada (234), persona extraviada menor o discapacitada (222), accidente laboral con persona herida (117), avistamiento de humo (117), rescate en ascensor (117), incendio en vivienda (114), corte de suministro de electricidad (70), rescate animal (64), incendio de solares (60) y escape de gas (59).

También destacan entre los datos de 2025 referidos por este organismo, los 520 avisos por intento de suicidio o suicidio. Este continúa siendo un problema social que no es ajeno a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

Desde SALAMANCA24HORAS.COM, recordamos la existencia del teléfono de la Esperanza (923 22 11 11), que ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.