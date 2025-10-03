14 mujeres se preparan para mejorar su empleabilidad en Salamanca con el programa PEMCYL

Un grupo de 14 mujeres de Salamanca, de entre 20 y 56 años y con distintos perfiles formativos y trayectorias profesionales, ha comenzado a participar en la nueva edición del Programa de Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL), una iniciativa de la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, en colaboración con la Fundación Santa María la Real.

El objetivo de este programa, que celebra su décima edición y acaba de iniciar su segunda ronda de 2025, es impulsar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. En esta fase, además de Salamanca, participan también mujeres de Soria y Zamora, sumando un total de 27 participantes en la comunidad.

Las participantes salmantinas cuentan con formaciones que van desde la ESO hasta titulaciones universitarias y proceden de sectores tan diversos como el comercio, la educación o el turismo. Durante los próximos meses recibirán apoyo técnico especializado, formación en competencias digitales y talleres prácticos para reforzar sus habilidades personales y profesionales.

Entre las acciones previstas destacan dos formaciones técnicas muy demandadas por el mercado laboral: Atención al cliente, caja y reposición, y Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría, ambas con 50 horas lectivas en formato online. Además, el programa contempla dinámicas de inteligencia emocional, simulación de entrevistas, contacto con empresas y la obtención de un certificado digital.

La experiencia de ediciones anteriores avala la eficacia de PEMCYL: en la primera ronda de este año participaron 86 mujeres en la comunidad y un 62,8% ya ha mejorado su situación laboral. El reto ahora es seguir avanzando hacia una tasa de inserción cercana al 75%, apostando no solo por la formación técnica, sino también por el bienestar emocional de las participantes.