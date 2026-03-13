15.000 euros para ayudas a mujeres gitanas a finalizar sus estudios superiores

Asociación de Promoción Gitana y de la Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano

La Junta de Castilla y León ha anunciado una subvención directa de 15.000 euros para mujeres gitanas para poder finalizar los estudios superiores. De este modo, se sufragará el programa ‘Becas Fundación Secretariado Gitano- Luis Sáez’ y serán para estudios del curso 2026-2027.

De este modo, se quiere fomentar de manera especial algunos perfiles académicos como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Así pues, se busca que mujeres del ámbito gitano cursen también las profesiones STEM.

Asimismo, han destacado que a la subvención podrán acceder todas esas personas que cursen estudios de postgrado, así como las que tengan previstos la realización de másteres-títulos propios de su área de conocimiento, con prioridad para los citados perfiles ‘Stem’.

Por otro lado, han destacado que las ayudas también podrán destinarse a la obtención de títulos oficiales de idiomas, o cualquier acreditación similar en otras lenguas extranjeras.