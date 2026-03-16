Un 15,6% de los médicos salmantinos secunda la huelga convocada este lunes

Los médicos de Salamanca se manifiestas a las puertas del hospital. Foto de archivo.

La jornada de huelga nacional de médicos, convocada para este lunes, ha tenido un impacto moderado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León.

Según los datos oficiales facilitados por la Gerencia Regional de Salud (SACYL), el seguimiento medio durante el turno de mañana se ha situado en el 19% en toda la Comunidad. De hecho, la incidencia ha sido notablemente desigual en función del nivel asistencial, mostrando una mayor movilización en los hospitales frente a los centros de salud.

En lo que a Salamanca respecta, los médicos salmantinos han secundado la huelga de forma intermedia, alcanzando un éxito de participación del 15,6%.

La respuesta de los facultativos ha variado significativamente a lo largo del mapa autonómico. León (26,3%), Burgos (25,1%) y Soria (24,6%) se situaron a la cabeza en cuanto a participación. En el desglose por áreas, la Atención Hospitalaria lideró la participación con un 24% de seguimiento, lo que se traduce en 1.084 profesionales en huelga.

Por el contrario, en la Atención Primaria el respaldo fue sensiblemente inferior, registrando apenas un 9% de seguimiento con 227 facultativos sumados al paro. En términos globales, de los 7.034 efectivos disponibles para este turno, 1.311 decidieron secundar la convocatoria sindical.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo, la huelga ha tenido una repercusión directa en la actividad asistencial de los ciudadanos. Se estima que solo durante la mañana se han suspendido 6.407 consultas de medicina familiar y pediatría. El área de León ha sido la más afectada en este sentido, con 1.689 consultas canceladas, seguida de Burgos con 1.071 y Salamanca con 847.

La actividad hospitalaria también se ha visto alterada de forma considerable. Según SACYL, el paro ha obligado a cancelar 240 intervenciones quirúrgicas, además de posponer 432 pruebas diagnósticas y 3.810 consultas externas que estaban programadas para este lunes en los distintos hospitales de la red autonómica.