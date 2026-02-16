Casi un 15 por ciento de los médicos secundan la huelga en Salamanca

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Un total de 195 médicos han secundado la huelga en la provincia de Salamanca. Se trata de una convocatoria a nivel nacional que vive en este lunes el primero de los cinco días por los que los médicos piden una mejora de sus condiciones laborales.

Esos 195 médicos que han seguido la huelga en la provincia salmantina suponen el 14,90 por ciento del total, 1.309, que estaban disponibles para trabajar en este inicio de semana.

De esas cifras que ha ofrecido la Consejería de Sanidad, 160 médicos que han secundado la huelga corresponden a la Gerencia de Atención Especializada. Había este lunes 882 disponibles, por lo que el porcentaje de seguimiento en especializada alcanza el 18,14 por ciento.

Menos seguimiento en términos relativos ha tenido la huelga en Atención Primaria, puesto que los 35 facultativos de los 421 disponibles que han secundado la huelga suponen solo un 8,31 por ciento.

El parón por las reivindicaciones en el sector ha supuesto que, en el turno de mañana, se hayan suspendido un total de 987 consultadas de Medicina Familiar y Pediatría que estaban programadas para esta jornada de lunes.