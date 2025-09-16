El 15 de marzo, fecha confirmada para las elecciones autonómicas en Castilla y León

El secretario autonómico del Partido Popular (PP), Francisco Vázquez, ha confirmado que las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

El anuncio ha sido realizado por Vázquez antes de su participación en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia, según indica la Agencia Europa Press. No obstante, Vázquez precisa que la fecha "podría cambiar en caso de que se convoquen elecciones generales anticipadas".

Asimismo, y según la Agencia ICAL Francisco Vázquez destacó en una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, que el Partido Popular ya inició el curso político con una intensa actividad organizativa, tras la reestructuración del partido a nivel nacional y autonómico en los congresos de julio.

En este contexto, el PP se prepara para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno autonómico, especialmente en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, economía e industria, ya los ‘populares’ presumen de gestionar en Castilla y León los mejores resultados de España y la fiscalidad más baja.

El secretario autonómico también anunció que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios.