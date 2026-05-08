Orientación, trabajo en equipo e historia charra se han unido este viernes con un objetivo claro. La Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbllying (ASBYC) ha celebrado una nueva edición de su 'Oriéntate contra el acoso', una actividad que tiene por objetivo concienciar a niños y niñas sobre la problemática del acoso escolar.

Todo ello, con un fondo de gran atractivo tanto lúdico como entretenido: una gymkana por el centro de la ciudad. Los participantes han recibido, a su salida en la plaza del Liceo, un pasaporte, una cuartilla de papel en la que ir sellando las paradas que consiguen desbloquear a través de las pistas, así como una parte del mensaje contra el bullying que se les entrega en dichas paradas. Así, para cuando retornen al punto de salida una vez completen la rutan, tendrán consigo una enseñanaza más.

Este paseo de orientación cuenta con ocho paradas, en las que, además de obtener el mensaje final, los alumnos también han sido instruidos en la historia de la ciudad, en todo lo que envuelven el entorno en el que se encuentre cada parada. Son más de 150 niños y niñas, de hasta cinco colegios de capital y provincia, los que han participado en esta actividad que celebra ya su quinta edición.

Más de 150 escolares se unen contra el bullying en una gymkana por el centro de Salamanca | S24H

"Llevamos cinco años haciéndolo, después de la pandemia. Y todo año ha sido bastante exitoso y los colegios siguen repitiendo o añadiendo algunos nuevos. Porque es una actividad educativa, lúdica... y a los niños les sirve, no es un día perdido de colegio", aseguran voluntarios de ASBYC, que destacan que esta iniciativa también instruye a los escolares en otros aspectos importantes como la orientación o el tener que ponerse de acuerdo unos con otros. "Solo esperamos que el tiempo nos repete", bromean en cuanto al cielo gris.