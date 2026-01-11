Casi 16 millones de usuarios utilizaron el autobús urbano de Salamanca en 2025

Los autobuses urbanos de Salamanca ha logrado un hito histórico al cerrar 2025 con su mejor cifra de viajeros hasta la fecha. Durante el pasado año se contabilizaron un total de 15.996.449 pasajeros, lo que representa un aumento del 8,2 por ciento en comparación con los 14.790.744 usuarios registrados en 2024. Este incremento supone que el transporte público de la ciudad charra ha sumado 1.205.705 nuevos viajeros en solo un año.

En el desglose por itinerarios, la línea 4, que une el Cementerio con Puente Ladrillo, se mantiene como la más demandada, con más de dos millones de usuarios. Por su parte, la línea 15, entre Capuchinos y el Hospital, destaca por obtener el mayor crecimiento porcentual con una subida del 28,3 por ciento.

Otros recorridos también han mostrado una evolución positiva, como la línea 7 con un aumento del 13 por ciento, la línea 8 con un 14 por ciento y la línea 14, con un repunte del 20,2 por ciento. Los servicios nocturnos y los especiales para eventos como las Ferias o el rastro también han experimentado una mayor afluencia de ciudadanos.

Este auge en el uso del autobús coincide con su valoración como uno de los servicios más económicos de España. El Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado que mantendrá las bonificaciones actuales hasta finales de 2026 para consolidar esta tendencia. De esta manera, se aplicarán descuentos del 50 por ciento en los abonos jóvenes, que llegarán a ser gratuitos para menores de 14 años. Los abonos generales y el bonobús ordinario contarán con una rebaja del 40 por ciento, mientras que el bonobús especial se reducirá en un 66 por ciento.

Con la aplicación de estas medidas, los precios para el usuario se mantienen congelados respecto al semestre anterior. El billete sencillo seguirá costando 1,20 euros y el viaje con bonobús ordinario tendrá un precio de 0,37 euros. En cuanto a las tarjetas mensuales, la modalidad general se sitúa en 13,88 euros y la joven en 7,34 euros. También se mantienen las opciones de abonos trimestrales, semestrales y anuales con precios reducidos, para facilitar el ahorro de los salmantinos que utilizan el transporte público de forma recurrente.