Hasta 175 plazas disponibles para el Programa de Actividades Físico Deportivas y Balneoterapia del Ayuntamiento de Salamanca

La edición 2026 del Programa de Actividades Físico Deportivas y Balneoterapia para personas mayores, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, arranca con un total de 175 plazas.

El amplio abanico de actividades se desarrollará en las instalaciones del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ , todo ello incluido en el marco del V Plan Municipal de las Personas Mayores y bajo la premisa de promover el envejecimiento activo.

Habrá dos turnos: el primero de ellos, del 1 de marzo al 31 de mayo y el segundo, por su parte, del 1 de junio al 31 de agosto.

Tal y como especifican fuentes municipales, podrán participar las personas pensionistas o en situación de desempleo, con 60 años o más edad, empadronadas en la ciudad de Salamanca, y que no tengan ningún tipo de contraindicación o patología que les impida la práctica de las actividades.

En el primer turno, concretan, se ofertarán un total de 75 plazas y cada persona, por su parte, podrá realizar un total de dos inscripciones como máximo y tendrán prioridad los solicitantes que no hayan disfrutado nunca del programa.

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. En el caso de que quedaran plazas libres, a partir del 16 de febrero se contactará con las personas en reserva y, en el caso de no completarse, podrán solicitarlas las personas que hayan participado en convocatorias de años anteriores.

La inscripición es gratuita.