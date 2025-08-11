Hasta 18.000 euros para jóvenes que quieran emprender en Castilla y León: así puedes solicitar la ayuda

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas que puede suponer un impulso decisivo para quienes sueñan con iniciar su propio negocio. Los jóvenes que cumplan los requisitos podrán acceder a subvenciones de hasta 18.000 euros para poner en marcha proyectos de autoempleo relacionados con su formación.

El programa, gestionado por el Servicio Público de Empleo y cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus, cuenta con un presupuesto inicial de 2 millones de euros —ampliable a 4— y se concederá por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas. Esto significa que cuanto antes se presente la documentación, más opciones habrá de conseguir la ayuda.

La cuantía base es de 12.000 euros, un 50% más que en anteriores convocatorias, y puede incrementarse con incentivos acumulables:

+1.000 € si el proyecto está vinculado a sectores clave como sostenibilidad energética, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión del agua.

+1.000 € para jóvenes de colectivos desfavorecidos (parados de larga duración, personas con discapacidad, inmigrantes, mujeres, emigrantes retornados o afectados por ERE).

+1.000 € para mujeres víctimas de violencia de género o jóvenes con cargas familiares.

+1.000 € extra si el negocio se ubica en un municipio de menos de 5.000 habitantes o en zonas con programas de fomento económico.

Quién puede pedir la ayuda

Los beneficiarios deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y contar con titulación universitaria o de Formación Profesional de grado medio o superior. Además, las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o mutualidades profesionales deben haberse producido entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025.

El plazo de presentación arranca mañana y finalizará el 15 de septiembre de 2025. Las solicitudes se resolverán en régimen de concesión directa, hasta agotar el presupuesto.

Para muchos jóvenes de Castilla y León, esta convocatoria no solo supone un respaldo económico, sino la oportunidad real de convertir una idea en un proyecto de vida y de negocio sostenible.