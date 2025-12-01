Solo el 18,1 % de las detenidos o investigados por hechos delictivos en Salamanca son extranjeros

Salamanca es la tercera provincia de Castilla y León con un menor número de extranjeros detenidos o investigados por hechos delictivos. En concreto, y según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la agencia Ical, representan solo el 18,1 por ciento del total, con 442 extranjeros de los 2.446 investigados o detenidos en la provincia charra en 2024.

Si bien es cierto que tal cifra se ha incrementado en un 2,6 por ciento con respecto a 2023, mientras que el total ha caído un 4,2 por ciento atendiendo a los mismos datos. Aunque cabe destacar que también en este periodo de tiempo, la población extranjera total en Castilla y León ha aumentado un 35,9 por ciento, al pasar de 135.448 a 184.135 personas.

Criminalidad en Castilla y León | Ical

Aun con la mencionada subida de 2,6 por ciento, Salamanca permanece por debajo de la media tanto nacional como autonómica: en la Comunidad, tan solo Zamora y León tienen datos inferiores, con 16,9 por ciento y 16,1 por ciento, respectivamente; las provincias con mayor porcentaje de extranjeros detenidos o investigados son Segovia (36 por ciento) y Soria (33,6 por ciento).

De esta manera, el porcentaje de detenciones de extranjeros en Castilla y León es más de trece puntos inferior al mismo dato en el total de España, donde el pasado año el 37,7 por ciento de las detenciones o investigaciones se realizaron sobre extranjeros, 217.377 sobre un total 577.107.

Asimismo, también es reseñable el dato de que, en la última década, la seguridad de la Comunidad ha mejorado en el conjunto autonómico. En 2015, Castilla y León era la séptima comunidad más segura, mientras que ahora ha escalado hasta el quinto puesto, solo por detrás de La Rioja (36,8), Galicia (35,2), Asturias (34) y Extremadura (32,9).

Y más allá de los extranjeros, el Ministerio del Interior también recoge cifras sobre los detenidos o investigados que son menores de edad. A lo largo de 2024, en Salamanca fueron 73 menores los detenidos o investigados; a nivel autonómico, fueron 728, en los que el 86 por ciento eran varones, es decir, 626 menores.