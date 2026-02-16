Más de 2.000 asistentes en el XI Congreso Internacional de Alineadores

Salamanca se coloca en el epicentro mundial de la ortodoncia con la celebración del XI Congreso Internacional de Alineadores El Palacio de Congresos que tendrá lugar del 19 al 21 de febrero. El evento se ha convertido en referente mundial de la ortodoncia a nivel mundial siendo uno de los congresos más multitudinarios del mundo.

Esta edición marcará un hito en la historia de los congresos de ortodoncia en España al congregar a más de 2.000 asistentes que llenarán las cuatro salas donde, simultáneamente, desarrollarán conferencias y talleres prácticos. El congreso contará con más de 80 ponentes internacionales de la Ortodoncia que abarcarán diferentes temas de interés de los alineadores y la ortodoncia actual.

Como cada año, aprovechando la celebración del congreso. Dentro del congreso, se celebra también la Jornada Curso de Higienistas/Personal Clínica, el día 21 de febrero que contará con 400 asistentes.